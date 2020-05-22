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11:46 22.05.2020

Грузия сохраняет ограничения на работу транспорта, крупных ТРЦ и ресторанов, несмотря на прекращение режима ЧП по коронавирусу

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Грузия сохраняет ограничения на работу транспорта, крупных ТРЦ и ресторанов, несмотря на прекращение режима ЧП по коронавирусу

Запрет на работу муниципального транспорта, крупных торговых центров, спорткомплексов и ресторанов сохраняется в Грузии, несмотря на прекращение режима чрезвычайного положения по коронавирусу, который истекает 22 мая, заявил в пятницу на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, отмена чрезвычайного положения не означает, что в стране все хорошо и эпидемия коронавирусной инфекции побеждена.

"Хочу однозначно сказать, что на всех этапах главной задачей правительства была и остается забота сохранения жизни и здоровья граждан, поэтому никто не сможет препятствовать выполнению этой задачи", - сказал премьер-министр.

В пятницу парламент Грузии намерен принять закон, позволяющий правительству во время пандемии коронавирусной инфекции вводить новые запреты и ограничения без объявления чрезвычайного положения в стране.

Теги: #грузия #коронавирус
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