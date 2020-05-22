Госисполнитель подозревается в причастности к незаконной сделке по отчуждению государственной недвижимости в Харькове стоимостью 3 млн грн - СБУ

Служба безопасности Украины совместно со следователями Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством местной прокуратуры № 2 разоблачила коррупционную схему реализации в 2016-2017 годах почти 5 тыс. кв. м помещений одного из научно-исследовательских институтов, который находится в государственной собственности Минрегиона.

"По данным следствия, для проведения сделки должностные лица государственной исполнительной службы Харьковского управления юстиции незаконно арестовали недвижимость госучреждения, расположенного вблизи центральной части города. После этого фигуранты, вопреки действию моратория на принудительную реализацию государственного имущества, продали отчужденные помещения института представителям местной коммерческой структуры", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что НИИ, о котором идет речь, внесен в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

По заключению судебной строительно-оценочной экспертизы, в результате реализации схемы государству был нанесен ущерб на 3, 267 млн грн.

Одному из фигурантов, главному государственному исполнителю Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников сделки. Принимаются меры по возврату незаконно реализованного объекта в государственную собственность.