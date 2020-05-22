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11:36 22.05.2020

Подготовительное заседание суда по делу Кернеса перенесено на 12 июня

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Подготовительное заседание суда по делу Кернеса перенесено на 12 июня

Киевский райсуд Полтавы перенес подготовительное заседание по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое должно было состояться в пятницу.

"Подготовительное судебное заседание по уголовному производству... перенесено судом на 12.06.2020 на 10-00 в связи с поданными ходатайствами участников дела о переносе судебного заседания в введенным на территории Украины карантином и принятыми мерами, направленными на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - сообщается на портале "Судова влада Украины".

Как сообщалось, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина. Ссылаясь на существенные нарушения УПК, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, они требовали отменить решение Киевского райсуда Полтавы и назначить новое рассмотрение дела.

Теги: #кернес #суд
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