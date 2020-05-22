"Нова Пошта" запустила второй этап масштабирования проекта по сбору вторсырья в отделениях

Группа компаний "Нова Пошта" запустила второй этап масштабирования проекта по сбору использованной упаковки в отделениях в областных и районных центрах, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в пятницу.

"Нова Пошта" устанавливает боксы для сбора макулатуры и полиэтилена еще в 822 отделениях. Таким образом, проект охватит более 1370 отделений компании по всей Украине в областных и районных центрах.

"За первые четыре месяца 2020 года мы собрали почти 700 тонн вторсырья, среди которых почти 600 тонн - это макулатура и гофрокартон. Мы подсчитали, что из такого количества можно сделать больше 4 млн новых коробок объемом 2 кг и радуемся, что сохранили почти 10 тыс. деревьев. Кроме того, из собранного нами полиэтилена можно изготовить 3 млн мусорных пакетов. Это хорошие результаты, поэтому мы решили дальше масштабировать проект", - комментирует СЕО "Новой Пошты" Александр Бульба.

В отделениях, участвующих в проекте, устанавливается два бокса для сбора вторсырья: один для макулатуры и гофрокартона, второй - для полиэтилена.

В компании налажен полный цикл сбора вторсырья - сбор происходит на терминалах и в отделениях, дальше вторсырье передается подрядчикам на переработку. За 2019 год компания собрала 1341 тонн макулатуры, что почти на 50% больше, чем в 2018 году. Также за год вырос на 16% объем собранного полиэтилена.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".