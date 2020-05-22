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10:44 22.05.2020

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу картин всемирно известных художников

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ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу картин всемирно известных художников

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу, сообщает Бюро на своей странице в Фейсбук в пятницу.

«Сообщаем Порошенко о необходимости явиться в Государственный бюро расследований 11:00 26 мая 2020г на допрос в качестве свидетеля… Вас вызвали…в уголовном производстве… в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников»,- говорится в сообщении.

Как известно, ГБР осуществляет досудебное расследование в ряде уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем.

Теги: #гбр #порошенко
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