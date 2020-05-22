Скончался экс-нардеп Анатолий Матвиенко
Скончался украинский политик, народный депутат Верховной Рады четырёх созывов Анатолий Матвиенко, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной…", - написал Княжицкий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.