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10:30 22.05.2020

Ко второму этапу послабления карантина готовы 13 областей. 11 областей и Киев не готовы - Минздрав

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Ко второму этапу послабления карантина готовы 13 областей. 11 областей и Киев не готовы - Минздрав

Ко второму этапу послабления карантина в Украине готовы 13 областей, в то же время, 11 областей и Киев не отвечают показателям, необходимым для второго этапа снятия карантинных ограничений.

Согласно данным, обнародованным на сайте Министерства здравоохранения, в частности, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В то же время, отмечает Минздрав, к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В частности, в Киеве показатель инцидентности превышает установленный и составляет 15,6 на 100 тыс. населения при необходимых 12; вместе с тем показатели загруженности коек, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 (36,12%) и охвата тестированием (44,77 на 100 тыс. населения) соответствуют установленным критериям.

В целом по Украине показатель инцидентности составляет 6,83 на 100 тыс. населения, загруженность коек для пациентов с COVID-19 составляет 11,91%, охват тестированием – 17,46 на 100 тыс. населения.

Теги: #коронавирус #минздрав
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