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10:16 22.05.2020

Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

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Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

Заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в деле о захвате украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года Евгений Енин подписал меморандум Украины, который будет передан в Международный трибунал по морскому праву.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этот процесс - мы хотим только одного - справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нам средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств", - сказал на онлайн брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, комментируя подписание Ениным данного меморандума.

Теги: #черное_море #рф #трибунал #енин #моряки
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