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10:00 22.05.2020

Зеленского просят помочь снять ограничения со стороны ГАСИ, КГГА и Минобороны для достройки жилых комплексов "Укрбуда" – петиция

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Зеленского просят помочь снять ограничения со стороны ГАСИ, КГГА и Минобороны для достройки жилых комплексов "Укрбуда" – петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), КГГА, Киевсовета и Минобороны Украины для передачи ХК ЗАО "Киевгорстрой" жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и их достройки.

В петиции на сайте главы государства, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, ее авторы напоминают, что Зеленский лично присоединился к решению проблем более 40 тыс. членов семей инвесторов и в декабре 2019 года дал публичное обещание, что комплексы "Укрбуда" будут достроены "Киевгорстроем".

"К сожалению, на момент подачи этого обращения (21 апреля – ИФ) можно отметить почти полное отсутствие прогресса в возобновлении строительства объектов строительства – ЖК "Укрбуд", ведь из 23 объектов "Киевгорстрой" принял только 5 (практически достроенных) жилых комплексов и фактически прекратил принятие остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти. В частности, ГАСИ (отказ во введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и Киевсовет (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры), о чем заявлял неоднократно президент ХК ЗАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир в ряде интервью для СМИ", - говорится в петиции.

Ее подписанты просят Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК "Укрбуд" для запуска строительства.

"Хотим подчеркнуть, что наше обращение не касается вопроса финансирования строительства ЖК "Укрбуд". Мы столкнулись с бюрократическими злоупотреблениями властью чиновниками с целью затягивания процесса возобновления строительства ЖК "Укрбуд" и своевольным игнорированием решения президента Украины. В нынешнее сложное для Украины время как никогда важно защитить инвестиции простых граждан Украины и сделать невозможным спад в строительной отрасли, которая является крайне важной и показательной для общего экономического состояния Украины", - подчеркивается в петиции.

Теги: #гаси #кгга #зеленский #минобороны
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