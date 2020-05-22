За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 65 новых случаев заболевания коронавирусом

65 новых случая заболевания коронавирусом диагностировали за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавируса Галину Сличну.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 303 ПЦР-тесты, из которых 65 - положительные (из них - 31 это жители Львова)", - указано в сообщении.

В общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у 1240 жителей Львовской области, 33 человека скончались, 250 пациентов выздоровели.

21 мая во Львовской области зафиксировали 39 новых больных коронавирусом.