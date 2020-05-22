События

09:01 22.05.2020

Семь человек расстрелял из ружья мужчина в лесу Житомирской области

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Семь человек расстрелял из ружья мужчина в лесу Житомирской области

В ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области один из членов компании друзей, которые выехали на рыбалку, расстрелял семь человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в пятницу утром.
По его словам на берегу ставка, неподалёку от с.Новоселица Попельнянского района Житомирской области отдыхала компания киевлян, которые там собрались половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка 1962 г.р.
"После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1.00 ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.
По информации замглавы МВД, арендатор ставка сначала убил двоих мужчин, которые оставались рядом с ним, затем начал расстреливать 6-х спящих.
"Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию", – подчеркнул Геращенко.
Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.
"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых", – резюмировал Геращенко.

Теги: #житомирская_область #убийство
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