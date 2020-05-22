Премьер Госсовета КНР призвал население Тайваня присоединиться к протесту Пекина против независимости острова

Китай призвал население Тайваня совместно с материком выступить против политики независимости, которую проводит нынешняя администрация острова во главе с Цай Инвэнь.

Китай "решительно вступает против сепаратистской деятельности, направленной на провозглашение независимости Тайваня", - сказал Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП, проходящей в Пекине.

"Мы будем поощрять их стремление присоединиться к нам в противостоянии независимости Тайваня и содействовать воссоединению Китая. С помощью этих усилий мы, несомненно, сможем создать прекрасное будущее для омоложения китайской нации", - подчеркнул премьер.