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07:47 22.05.2020

Премьер Госсовета КНР призвал население Тайваня присоединиться к протесту Пекина против независимости острова

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Премьер Госсовета КНР призвал население Тайваня присоединиться к протесту Пекина против независимости острова

Китай призвал население Тайваня совместно с материком выступить против политики независимости, которую проводит нынешняя администрация острова во главе с Цай Инвэнь.
Китай "решительно вступает против сепаратистской деятельности, направленной на провозглашение независимости Тайваня", - сказал Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП, проходящей в Пекине.
"Мы будем поощрять их стремление присоединиться к нам в противостоянии независимости Тайваня и содействовать воссоединению Китая. С помощью этих усилий мы, несомненно, сможем создать прекрасное будущее для омоложения китайской нации", - подчеркнул премьер.

Теги: #китай #призыв #тайвань #премьер
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