Нарушение Россией законов ведения войны ведёт к ухудшению экологической ситуации на Донбассе, открыто уголовное дело

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство в связи с нарушением Россией законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса, что ведет к загрязнению окружающей среды, в том числе вод р. Северского Донца и Азовского моря.

Как сообщает на сайте пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления совершенного на временно оккупированной территории Донбасса, предусмотренного ч.1 ст.438 (нарушения законов и обычаев войны) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 в результате вооруженной агрессии Российской Федерации "нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек".

Подчеркивается, что в ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры и данное состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. Ведь последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и их попаданию в р. Северский Донец и Азовское море.

"Указанные действия страны-оккупанта являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I)", – отметили в ведомстве.

Проведение досудебного расследования в данном производстве поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.