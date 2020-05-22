НАБУ предотвратило пересчете 300 млн грн компании экс-чиновника, подозреваемого в миллиардных злоупотреблениях

В начале мая 2020 года Высший антикоррупционный суд наложил арест на более 300 млн грн, которые незаконным способом пытались взыскать с АО "Укрзализныця", сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

"Детективы Национального бюро совместно с САП обеспечили наложения ареста на 301 млн грн, которые пыталась взыскать с АО "Укрзализныця" компания, аффилированная с бывшим министром доходов и сборов, подозреваемым в нанесении более 100 млрд грн убытков государству", – сказано в сообщении на сайте НАБУ.

Также отмечается, что по инициативе НАБУ и САП наложен арест на 1 тыс. вагонов, приобретенных этой же компанией, по мнению следствия, за счет незаконно полученных средств.

"Это имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ориентировочная стоимость вагонов превышает 500 млн грн", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в декабря 2019 года криминальное производство по подозрению эксминистра доходов и сборов передали в Национальный бюро. В рамках расследования НАБУ и САП приняли все необходимые меры для сохранения имущества, которое "может быть использовано для возмещения убытков, причиненных незаконными действиями топчиновников времен президентства Виктора Януковича".