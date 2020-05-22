На Буковине общее количество инфицированных коронавирусом превысило 2,9 тыс. человек

За четверг, 21 мая, в Черновицкой области коронавирус подтвердился у 63 человек, обще количество инфицированных в регионе составило 2905 больных, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили у еще 63 буковинцев. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2905 человек", – написал Осачук на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Он подчеркнул, что 21 мая от COVID-19 выздоровело 22 человека. "Они дважды получили отрицательные результаты тестов", – добавил глава ОГА.

По его словам, за последние дни положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

"Это хорошая тенденция. Вместе с тем, в наших больницах еще немало пациентов в тяжелом состоянии, медики очень утомлены. Поэтому не забывайте о безопасности. Берегите себя и близких!", – подытожил Осачук.