События

00:26 22.05.2020

В Одессе произошло обрушение еще одного жилого дома, осуществляется эвакуация людей

1 мин читать
В Одессе произошло обрушение еще одного жилого дома, осуществляется эвакуация людей

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома вечером в четверг, 21 мая, правоохранители осуществляют эвакуацию жителей, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что по предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Теги: #обрушение #дом #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 21.05.2020
Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

17:06 21.05.2020
В Одессе аэропорт, вокзалы, морпорт и медучрежения проверяют на наличие взрывчатки

В Одессе аэропорт, вокзалы, морпорт и медучрежения проверяют на наличие взрывчатки

16:26 20.05.2020
Днепропетровская ОГА совместно с "Укравтодором" восстановят обрушившийся в Никопольском районе мост – глава ОГА

Днепропетровская ОГА совместно с "Укравтодором" восстановят обрушившийся в Никопольском районе мост – глава ОГА

15:08 20.05.2020
Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

13:22 20.05.2020
В Никопольском районе обрушилась секция автомобильного моста – МВД

В Никопольском районе обрушилась секция автомобильного моста – МВД

15:41 19.05.2020
Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

07:58 19.05.2020
Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

20:56 18.05.2020
В полиции заявили, что причиной обрушения стены жилого дома в Одессе могли стать земляные работы по соседству

В полиции заявили, что причиной обрушения стены жилого дома в Одессе могли стать земляные работы по соседству

20:22 18.05.2020
Работы по разбору обвалившейся стены жилого дома в Одессе приостановлены из-за угрозы нового обвала

Работы по разбору обвалившейся стены жилого дома в Одессе приостановлены из-за угрозы нового обвала

18:05 18.05.2020
В Одессе завершила обучение первая в истории ВМС женщина-водолаз - Минобороны Украины

В Одессе завершила обучение первая в истории ВМС женщина-водолаз - Минобороны Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГЕРОЙ УКРАИНЫ ПРИСВОЕНИЕ

Зеленский присвоил Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Губанову

КАРАНТИН ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

КОРОНАВИРУС РОССИЯ МОСКВА СМЕРТНОСТЬ

Смертность от Covid-19 в Москве в текущем месяце будет расти, количество тяжелобольных накапливается - мэр

ЗАКОНОПРОЕКТ АМНИСТИЯ

Зеленский предложил Кабмину внести в Раду в 3-мес. срок законопроект об одноразовом декларировании

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский присвоил Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Губанову

Выход США из Договора по открытому небу состоится через полгода

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

УКАБ и объединение производителей, импортеров и трейдеров агрохимии выступает против идеи квотирования импорта минудобрений в Украину

Для строительства дорог местного значения ОГА смогут привлекать допфинансирование под местные гарантии – президент

Зеленский подписал закон по отмене "соевых правок"

Украина призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что приглашенные для консультаций с ТКГ т.н. представители "ДНР" и "ЛНР" имеют паспорта РФ

Возврат ресторанов и гостиниц к полноценной работе планируется с 10 июня – Минздрав

В Испании впервые за два месяца - менее 50 летальных исходов от коронавируса за сутки

С 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА