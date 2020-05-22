В Одессе произошло обрушение еще одного жилого дома, осуществляется эвакуация людей

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома вечером в четверг, 21 мая, правоохранители осуществляют эвакуацию жителей, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.