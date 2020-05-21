События

23:14 21.05.2020

Зеленский присвоил Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Губанову

1 мин читать
Зеленский присвоил Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Губанову

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно командиру батальона "Луганск-1", полковнику полиции Сергею Губанову.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе главы государства от 21 мая.
Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 мая в Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Губанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения.

Теги: #герой_украины #присвоение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 16.04.2020
Прокуратура Киева сообщила врачу "Охмадита" о подозрении в присвоении лекарственных средств на 970 тыс. грн

Прокуратура Киева сообщила врачу "Охмадита" о подозрении в присвоении лекарственных средств на 970 тыс. грн

20:25 17.02.2020
В Днепре чиновники присвоили почти 7 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы

В Днепре чиновники присвоили почти 7 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы

14:06 28.01.2020
Преподаватель Одесского колледжа и спасатель ГСЧС, погибшие на пожаре 4 декабря, посмертно удостоены звания Герой Украины – указ

Преподаватель Одесского колледжа и спасатель ГСЧС, погибшие на пожаре 4 декабря, посмертно удостоены звания Герой Украины – указ

02:29 12.01.2020
Трое харьковчан наладили схему по присвоению квартир одиноких и умерших людей

Трое харьковчан наладили схему по присвоению квартир одиноких и умерших людей

18:05 09.05.2019
Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

10:01 09.01.2019
Богомолец: Патриарх Филарет навсегда войдет в историю нашего государства

Богомолец: Патриарх Филарет навсегда войдет в историю нашего государства

09:08 09.01.2019
Тимошенко поздравила патриарха Филарета со званием Герой Украины

Тимошенко поздравила патриарха Филарета со званием Герой Украины

04:02 30.01.2018
В Киеве назовут сквер в честь Скрябина

В Киеве назовут сквер в честь Скрябина

22:26 13.10.2017
Президент провел встречу с Героями Украины и их семьями накануне Дня защитника Украины

Президент провел встречу с Героями Украины и их семьями накануне Дня защитника Украины

20:59 13.10.2017
Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КАРАНТИН ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

КОРОНАВИРУС РОССИЯ МОСКВА СМЕРТНОСТЬ

Смертность от Covid-19 в Москве в текущем месяце будет расти, количество тяжелобольных накапливается - мэр

ЗАКОНОПРОЕКТ АМНИСТИЯ

Зеленский предложил Кабмину внести в Раду в 3-мес. срок законопроект об одноразовом декларировании

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

БАНК ЗАКОН ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ

Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

ПОСЛЕДНЕЕ

Выход США из Договора по открытому небу состоится через полгода

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

УКАБ и объединение производителей, импортеров и трейдеров агрохимии выступает против идеи квотирования импорта минудобрений в Украину

Для строительства дорог местного значения ОГА смогут привлекать допфинансирование под местные гарантии – президент

Зеленский подписал закон по отмене "соевых правок"

Украина призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что приглашенные для консультаций с ТКГ т.н. представители "ДНР" и "ЛНР" имеют паспорта РФ

Возврат ресторанов и гостиниц к полноценной работе планируется с 10 июня – Минздрав

В Испании впервые за два месяца - менее 50 летальных исходов от коронавируса за сутки

Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

С 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА