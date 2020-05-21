Зеленский присвоил Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Губанову

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно командиру батальона "Луганск-1", полковнику полиции Сергею Губанову.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе главы государства от 21 мая.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 мая в Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Губанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения.