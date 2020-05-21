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21:55 21.05.2020

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

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Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

Правительство Украины опубликовало постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".
"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины … COVID-19 … с 22 мая до 22 июня 2020 на территории (перечислены все области, АРК, Киев и Севастополь, именуемые регионами – ИФ) с учетом эпидемической ситуации в регионе карантин, продлив на всей территории Украины действие карантина, установленного постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 №211", – говорится в документе.
Согласно ему, на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий, согласно ранее анонсированному Минздравом плану.
"Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановленим", – сказано впостановлении.
Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Признаками ослабления карантина установлены, как и анонсировалось,: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.
Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.
С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.
С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (крое групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.
С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов.
С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Теги: #карантин #постановление
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