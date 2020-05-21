Украина призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что приглашенные для консультаций с ТКГ т.н. представители "ДНР" и "ЛНР" имеют паспорта РФ

Лица, приглашенные Россией из так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", приглашенные на консультации в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, имеют паспорта РФ и не имеют законного права выступать от имени людей, вынужденных жить под российской оккупацией, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Те из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской области, которые были приглашены российской стороной, не представляют местных жителей. Местные жители могут быть представлены только местными властями, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины. Приглашенные на консультации с ТКГ из Донецка и Луганска имеют российские паспорта (как внутренние, так и для выезда за границу), их привело к власти российское оружие, наемники и деньги, и они не были избраны на демократических, справедливых и прозрачных выборах. У них нет законного права выступать от имени людей, вынужденных жить под российской оккупацией", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщается на сайте Постпредства Украины при международных организациях в Вене.

Цымбалюк подчеркнул, что Россия постоянно игнорирует призывы международного сообщества выполнить Минские обязательства, однако не оставила надежды заменить себя в качестве стороны конфликта "на своих ставленников из Донецка и Луганска, которые будут подчиняться инструкциям Кремля и позволят России занять место так называемого "миротворца и посредника".

"Это поможет Кремлю избавиться от санкций, которые продолжают служить ярким напоминанием недопустимости грубых нарушений международного права и основных принципов ОБСЕ о территориальной целостности и суверенитете государств", - отметил он.

Цымбалюк напомнил, что Россия в течение 6 лет приглашает участников из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей для участия в заседаниях ТКГ, которые включают Россию, Украину и ОБСЕ.

"Этот состав четко изложен в самом первом предложении Минского протокола, позвольте мне процитировать: "После рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 года, Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представители Украины, Российской Федерации и ОБСЕ, пришли к пониманию о необходимости осуществления следующих шагов", - сказал он, добавив, что "хотел бы попросить все делегации учитывать эту цитату каждый раз, когда российская делегация пытается представить свое извращенное видение состава ТКГ, например, в качестве пятистороннего органа (Украина, Донецк, Луганск, ОБСЕ и Россия) или более недавно как трехсторонний орган (Украина, в которую также входят отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Россия и ОБСЕ)".

Постпред Украины проинформировал, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зарегистрировала примерно на 50% меньше нарушений прекращения огня в Донецкой и Луганской областях после трех предыдущих последовательных недель роста таких нарушений.

"Число обстрелов из запрещенного Минском оружия в то же время возросло с 70 до 121. Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной и непредсказуемой. Военное присутствие России во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей продолжает оставаться значительной угрозой безопасности для Украины. Даже в нынешних условиях наиболее жестких ограничений свободы передвижения российской стороной СММ обнаружила 63 оружия в нарушение линий их отвода и 110 мест хранения, назначенных для оружия", - сказал Цымбалюк.

По его словам, почти все из них, 95%, были зарегистрированы в оккупированных Россией районах. Кроме того, СММ продолжает сообщать о российских современных системах радиоэлектронной борьбы и противопехотных минах на Донбассе.