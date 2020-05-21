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20:14 21.05.2020

Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

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Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

Сотрудники экологической безопасности Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) обнаружили и оперативно ликвидировали загрязнение у аварийного танкера DELFI, сообщается на сайте АМПУ в четверг вечером.

Видимые следы нефтепродуктов были обнаружены рядом с подтопленными судном DELFI во время регулярного визуального мониторинга акватории сотрудниками отдела экологической безопасности Одесского филиала АМПУ в четверг, 21 мая, в 8:30 утра.

Об обнаруженном загрязнении в установленном порядке было сообщено территориальным подразделениям Государственной экологической инспекции, представители которой отобрали пробы в районе судна DELFI, а сотрудники Администрации Одесского морского порта осуществили отбор проб фоновых показателей качества воды в районе пляжа "Дельфин", у которого находится судно.

"После окончания процедур, необходимых для фиксации загрязнения, АМПУ приняла меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды. Бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов участка портового флота технической службы госпредприятия обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом "Эконадин", - отмечается в сообщении.

По информации АМПУ, загрязнение было полностью ликвидировано, состояние поверхностных вод в районе расположения судна DELFI удовлетворительное, утечки нефтепродуктов отсутствуют.

Теги: #порт #загрязнение #одесса
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