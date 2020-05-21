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20:05 21.05.2020

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу - СМИ

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Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу - СМИ

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу, сообщают американские СМИ.

По их сообщениям, во время общения с журналистами у Белого дома Трамп также заявил, что у него "хорошие отношения" с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по этому договору.

В этом же контексте американский лидер указал, что "есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение".

По его мнению, Россия "сама придет и выразит желание заключить сделку".

Ранее в четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить в пятницу Москву о решении США выйти из Договора по открытом небу. В свою очередь агентство Associated Press отмечало, что администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров об этом шаге.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

Теги: #президент #сша #договор
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