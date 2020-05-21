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19:50 21.05.2020

Прокуратура открыла дело по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции "Луганск-1"

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Прокуратура открыла дело по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции "Луганск-1"

На Луганской области правоохранители начали уголовное производство по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения "Луганск-1", в результате чего погиб командир батальона Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения.

"Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области с целью документирования и установления обстоятельств преступления совершили выезд в окрестности пгт Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", - сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области на странице в Фейсбуке.

Так, установлено, что 20 мая 2020 года около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи пгт Трехизбенка сдетонировала вражеская мина. В результате взрыва погиб командир батальона "Луганск-1", еще трое полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258 (террористический акт, который привел к гибели человека) УК Украины.

В рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил, погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили ранения.

Раненым военнослужащим оказывается помощь врачом военного госпиталя.

Теги: #гибель #прокуратура #луганская_область
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