Смертность от Covid-19 в Москве в текущем месяце будет расти, количество тяжелобольных накапливается - мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смертность в столице от коронавируса в мае вырастет, поскольку растет количество тяжелобольных.

"Смертность в мае будет расти - это вам скажет любой врач. Мы имеем дело с инфекцией долго - почти два месяца. Тяжелобольные накапливаются, врачи борются за каждого, кто-то лежит по две, три и более недель", - сказал Собянин в эфире "Россия 24" в четверг.

Он отметил, что "всех спасти в такой ситуации, к сожалению, не всегда возможно".

"Те пиковые значения заболеваемости в конце апреля-начале мая в течение мая будут давать повышенную смертность, значительно более высокую, чем в апреле, такова ситуация. Это в какой-то степени показатель, что пиковые заболевания прошли, на выходе с одной стороны количество тяжелобольных уменьшается, а смертей - увеличвается. Самые тяжелобольные накоплены за этот период, не удалось спасти", - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что в Москве количество пневмоний уменьшается, тяжелобольных в больнице поступает все меньше и меньше, а выписываемых из больниц - в два раза больше, чем людей, которые поступают

Собянин также подписал указ, согласно которому с 25 мая ношение масок и перчаток в Москве становится обязательным на железнодорожных вокзалах, платформах и переходах.

Кроме того, для поездок по Москве с 27 мая будут действительны только столичные цифровые пропуска