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19:21 21.05.2020

Кулеба дал старт обновленному Совету экспортеров и инвесторов - МИД

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Кулеба дал старт обновленному Совету экспортеров и инвесторов - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины в режиме видеоконференции.

"Мы понимаем, что сейчас все страны и бизнесы ищут возможности выхода из экономического кризиса. МИД - это не только о визах и имидже Украины за рубежом, это и о реально действующих инструментах выхода на внешние рынки. Сейчас, в кризис, это особенно важно: дать возможность увеличить торговлю украинскими товарами за рубежом. Это не касается отдельных компаний. Это касается всей экономики ", - цитирует слова министра пресс-служба МИД в четверг.

Кулеба отметил, что главная цель Совета - дать бизнесу возможность продвигать украинские товары на внешние рынки при содействии МИД.

"Мы видим большой экспортный потенциал Украины. Мы должны продавать больше товаров, компании будут платить больше налогов, будут устраивать на работу больше людей. Это механизм, как создать возможности для людей работать - даже в условиях кризиса, в котором мы живем ", - добавил Кулеба.

МИД отмечает, что для достижения этой цели Совет экспортеров и инвесторов будет действовать на постоянной основе. Экспортеры из его состава смогут подавать предложения по торговому сотрудничеству, либерализации торговых режимов, открытию новых рынков сбыта в повестку дня двусторонних отношений, в частности, разговоров и встреч министра с иностранными коллегами. Планируется, что экономические отделы заграничных дипломатических учреждений станут командами развития торговли и инвестиций, которые в каждой конкретной стране будут помогать украинским экспортерам.

Кроме того, в рамках зарубежных визитов министра, МИД будет предоставлять возможность для директоров или владельцев компаний, входящих в Совет, непосредственных контактов с иностранными партнерами и предложений к наполнению двусторонней повестки дня межгосударственного сотрудничества. Организация такого участия будет происходить на прозрачной и паритетной основе, без использования государственных средств.

В МИД добавили, что понимают то, что пандемия коронавируса разрушила традиционные цепочки производства и поставок, потому министерство определило приоритетом включение Украины в новые маршруты производства и транспортировки товаров на как можно более выгодных условиях. В частности, перенос из других регионов мира в Украину иностранных производств, ориентированных на европейский рынок.

МИД пообещало, что вместе с экспортерами будет работать над тем, чтобы Украина стала гарантом мировой продовольственной безопасности, без ущерба для внутреннего рынка, а также создает систему непрерывного повышения квалификации дипломатов в сфере торговли и инвестиций.

Приоритетными задачами являются формирование положительного имиджа Украины и украинской продукции за рубежом, презентация привлекательных украинских инвестиционных проектов за рубежом, дипломатическая поддержка иностранным инвесторам в сотрудничестве с украинскими бизнес-партнерами, подчеркнули в министерстве.

Кулеба отметил, что такое сотрудничество государства и бизнеса позволит решить ряд хронических проблем, которые всегда препятствовали увеличению экспорта.

Как сообщалось ранее, президент Украины поддержал инициированную министром иностранных дел перезагрузку экономического направления внешней политики, ведь привлечение инвестиций и развитие экспорта критически важны для роста экономики. По состоянию на 21 мая 2020 года, в состав обновленного Совета экспортеров и инвесторов при МИД вошли 135 компаний.

Теги: #совет_экспортеров #мид
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