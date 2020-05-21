Amazon планирует провести ежегодную распродажу Prime Day осенью - СМИ

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) предпринимает шаги для нормализации операций, в том числе запланировав ежегодную распродажу Prime Day на осень и разрешив неограниченные поставки на склады товаров, не являющихся предметами первой необходимости, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Второй шаг позволит компании подготовить почву для поставок более широкого спектра товаров. Это говорит о том, что ритейлер готов к более быстрой обработке заказов на складах и наращиванию запасов, отмечают источники.

Тем не менее, компания может не суметь достичь наблюдавшихся ранее темпов поставок в течение нескольких месяцев. Amazon.com пытается нормализовать операции на фоне беспрецедентного спроса в связи с пандемией коронавируса.

По словам источников, компания решила провести ежегодную распродажу в сентябре. Обычно она проходила в июле, однако в связи с нагрузкой на склады из-за возросшего спроса Amazon была вынуждена перенести мероприятие на более поздний срок.

Ритейлер столкнулся с жесткой конкуренцией в период пандемии. Компания увеличила выручку на 26% в первом квартале 2020 года на фоне резкой активизации онлайн-торговли, однако ее квартальная прибыль сократилась из-за возросших расходов на оплату труда, а также издержек, связанных с тестированием сотрудников на коронавирус.

Amazon предупредила, что во втором квартале будет вынуждена потратить порядка $4 млрд на защиту сотрудников от коронавируса и поддержку собственных сервисов, в связи с чем может зафиксировать операционный убыток.

Акции Amazon в ходе торгов в четверг дешевеют на 1,5%.