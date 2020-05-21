Зеленский предложил Кабмину внести в Раду в 3-мес. срок законопроект об одноразовом декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании (амнистии).

"Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", – сообщается на сайте главы государства в четверг.

Такое предложение президент сделал вместе с подписанием налогового закона №1210, имплементирующего план действий BEPS и необходимого для новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), но критикуемого бизнесом за ряд недостатков.

Зеленский считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.

"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль. Нужно перевернуть эту страницу истории, чтобы все украинцы хотели быть налогоплательщиками", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции в среду.

Как отметил Зеленский, в настоящее время вопрос условий введения амнистии капиталов является дискуссионным, в том числе из-за сложной ситуации в стране.

Ранее законопроект о налоговой амнистии №1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.