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19:00 21.05.2020

Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

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Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

Юрист Леонид Маслов, который входит в группу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заявляет об изменении подозрения фигурантам дела.

"Заменено подозрение, коротко. Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве", - написал юрист на своей странице в Фейсбук в четверг.

Таким образом, по словам Маслова, Антоненко теперь является не организатором преступления, а исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко – только закладывала взрывчатку вместе с Антоненко.

"Теперь они еще и уничтожили машину "Субару" и в связи с неизвестными обстоятельствами сохранили неизвестную взрывчатку, что добавляет еще 2 статьи в обвинении", - отметил Маслов.

Он добавил: "Похоже, что завтра произойдет завершение расследования и раскрытие всех доказательств".

В Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора агентству сообщили, что в настоящее время не располагают информацией об изменении подозрения фигурантам "дела Шеремета" и возможном завершении расследования.

Теги: #юристы #шеремет #юрист
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