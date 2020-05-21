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18:59 21.05.2020

"Нова Пошта" намерена обеспечить интернет-аптеки термобоксами для пересылки лекарств

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"Нова Пошта" намерена обеспечить интернет-аптеки термобоксами для пересылки лекарств

Группа компаний "Нова Пошта" приступила к тестированию новой услуги, позволяющей выполнить рекомендации производителей лекарств относительно режима температурного хранения при их транспортировке.

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу в четверг, компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим градусов в течение 24-36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемыми в медицинских целях.

"До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров – аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, требующих определенных условий температурного хранения, ритейлоры предложат покупателю почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники вскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу", - пояснил алгоритм предоставления услуги Бульба, цитирует пресс-служба компании.

Пока услуга будет запущена в тестовом режиме, однако в ближайшее время компания планирует закупить дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе и по всем регионам.

"Нова Пошта" отмечает, что к концу мая к данному проекту планируют присоединиться еще пять-семь фармацевтических интернет-площадок.

Теги: #лекарства #нова_пошта
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