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18:37 21.05.2020

Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина - Аваков

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Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока не появятся вакцины и протоколы лечения от коронавирусной болезни, гарантирующие выздоровление 99,9% больных, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

"Украина выходит из ситуации с коронавиросной инфекцией достаточно достойно тем, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также нужно поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медикам. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - цитирует в четверг Авакова пресс-служба МВД Украины.

Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.

Теги: #коронавирус #аваков
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