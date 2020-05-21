Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) закон о банках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-IX, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

"Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка", - сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

"Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе президента указали, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Как сообщалось, президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.

Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF перешли к обсуждению 18-месячной программы stand-by на $5 млрд. Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству страны получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Для позитивного решения Фонда Украине необходимо было принять закон о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект).

Верховная Рада приняла этот документ 13 мая, а спикер отправил на подпись главе государства 21 мая. Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.