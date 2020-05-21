В Хмельницкой области в результате оползня канализационного коллектора один человек погиб, еще один пострадал

В г.Староконстантинов (Хмельницкая область) в результате оползня канализационного коллектора погиб один человек, еще один пострадал, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 мая в 16:21 в г.Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека, которые спасателями ГСЧС были подняты на поверхность", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке.

Так, один человек спасен и передан медикам. Другому лицу были проведены реанимационные мероприятия, однако человек умер.