Президент Латвии поздравил Украину с Днем вышиванки и поблагодарил Зеленского за подарок

Президент Латвии Эгил Левитс поздравил Украину с Днем вышиванки и поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за подаренную вышитую сорочку.

"Отмечаю День вышиванки-2020 благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поздравляем с прекрасной традицией! У Латвии есть похожа на 4 мая (День восстановления независимости Латвийской Республики - ИФ). Оба - позитивные празднования национального наследия", - написал он в своем Twitter в четверг и опубликовал фотографию с подаренной Зеленским вышиванкой.

21 мая к Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили лидеры Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - сообщила пресс-служба главы государства.