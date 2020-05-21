КГГА предлагает указывать учетный код земучатска вместо кадастрового номера при получении градостроительных условий

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) предлагает заменить кадастровые номера в заявках на получение градостроительных условий и ограничений на учетные коды земельных участков для упрощения процедуры, сообщила пресс-служба департамента.

По ее данным, Министерство развития громад и территорий разрешило Киевскому городскому совету разработать соответствующее решение.

Согласно сообщению, с 1 марта Кабмин обязал заявителей указывать кадастровый номер при оформлении права на выполнение стройработ. При этом ряд строительных работ может выполняться без оформления права собственности на участок, а потому такие объекты не имеют кадастрового номера.

По словам замдиректора департамента градостроительства КГГА и начальника управления админуслуг Юрия Тация, постановление правительства создало проблемы для малого бизнеса и физлиц при смене параметров отдельных квартир, зданий и помещений в домах, которые не имеют кадастрового номера.