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17:44 21.05.2020

КГГА предлагает указывать учетный код земучатска вместо кадастрового номера при получении градостроительных условий

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КГГА предлагает указывать учетный код земучатска вместо кадастрового номера при получении градостроительных условий

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) предлагает заменить кадастровые номера в заявках на получение градостроительных условий и ограничений на учетные коды земельных участков для упрощения процедуры, сообщила пресс-служба департамента.

По ее данным, Министерство развития громад и территорий разрешило Киевскому городскому совету разработать соответствующее решение.

Согласно сообщению, с 1 марта Кабмин обязал заявителей указывать кадастровый номер при оформлении права на выполнение стройработ. При этом ряд строительных работ может выполняться без оформления права собственности на участок, а потому такие объекты не имеют кадастрового номера.

По словам замдиректора департамента градостроительства КГГА и начальника управления админуслуг Юрия Тация, постановление правительства создало проблемы для малого бизнеса и физлиц при смене параметров отдельных квартир, зданий и помещений в домах, которые не имеют кадастрового номера.

Теги: #кгга #кадастр
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