В Одессе аэропорт, вокзалы, морпорт и медучрежения проверяют на наличие взрывчатки

Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14:00 в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении.

Сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.