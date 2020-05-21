События

17:06 21.05.2020

В Одессе аэропорт, вокзалы, морпорт и медучрежения проверяют на наличие взрывчатки

1 мин читать
В Одессе аэропорт, вокзалы, морпорт и медучрежения проверяют на наличие взрывчатки

Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14:00 в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении.

Сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Теги: #взрывчатка #полиция #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:02 21.05.2020
В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" - полиция

В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" - полиция

15:08 20.05.2020
Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

16:06 19.05.2020
Участникам банды, которые 15 мая в Покровске похитили и пытали ветерана АТО, выдвинуто подозрение

Участникам банды, которые 15 мая в Покровске похитили и пытали ветерана АТО, выдвинуто подозрение

15:41 19.05.2020
Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

07:58 19.05.2020
Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

20:56 18.05.2020
В полиции заявили, что причиной обрушения стены жилого дома в Одессе могли стать земляные работы по соседству

В полиции заявили, что причиной обрушения стены жилого дома в Одессе могли стать земляные работы по соседству

20:22 18.05.2020
Работы по разбору обвалившейся стены жилого дома в Одессе приостановлены из-за угрозы нового обвала

Работы по разбору обвалившейся стены жилого дома в Одессе приостановлены из-за угрозы нового обвала

18:05 18.05.2020
В Одессе завершила обучение первая в истории ВМС женщина-водолаз - Минобороны Украины

В Одессе завершила обучение первая в истории ВМС женщина-водолаз - Минобороны Украины

17:50 18.05.2020
В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

17:09 18.05.2020
Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже

Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ ООС ОРДЛО

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Авдеевки

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 осталось неизменным

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев

ООС СВОДКА УКРАИНА

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое  украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Авдеевки

Легализацию добычи янтаря поддерживает боле 65% региональных экспертов, журналистов и общественников – "Деминициативы"

Прокуратура уведомила о подозрении начальницу центрального отделения госбанка в присвоении 1 млн грн

Правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, присвоивших почти 18 млн грн - МВД

Назначение Баканова главой СБУ не поддерживает более 75% региональных экспертов, журналистов и общественников - "Деминициативы"

Украина планирует закупить на средства Европейского инвестиционного банка несколько сотен ИВЛ экспертного класса - Степанов

В Ровенской области смягчение карантина не планируется - глава ОГА

"Укроборонпром" показал неэффективность в управлении госавиапредприятиями – совещание в СНБО

В Венгрии ликвидируют транзитные зоны для просителей убежища

Двоих сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации материалов во время Майдана - ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА