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16:30 21.05.2020

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Авдеевки

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Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Авдеевки

Российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, в результате чего один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 21 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирований Российской Федерации открыли огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке в четверг днем.

Отмечается, что военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В ответ на действия российских наемников украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Теги: #рф #оос #ордло
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