Легализацию добычи янтаря поддерживает боле 65% региональных экспертов, журналистов и общественников – "Деминициативы"

Легализацию добычи янтаря в Украине поддерживает 67,6% из опрошенных региональных журналистов, политических экспертов и общественных деятелей, указано в отчете исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

Полностью за легализацию добычи янтаря высказались 19,5% опрошенных, еще 48,1% скорее поддерживают такой шаг.

Категорически против такой инициативы 2,6% респондентов, еще 6,5% скорее не поддерживают ее. Затруднились ответить 23,4% участников исследования.

"Опрос региональных журналистов и экспертов "Первый год президента Зеленского" проведен фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива с 8 по 15 мая 2020 года. Всего опрошено 77 журналистов, политических экспертов и общественных деятелей из разных регионов Украины.