Прокуратура уведомила о подозрении начальницу центрального отделения госбанка в присвоении 1 млн грн

Киевская городская прокуратура №1 уведомила о подозрении начальницу центрального отделения госбанка в Киеве о нелегальном завладении средствами клиентов банка в размере 1 млн грн, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в четверг.

По данным следствия, подозреваемая, путем злоупотребления служебным положением в сговоре с другими сотрудниками отделения незаконно присвоила денежные средства 19-ти клиентов банка.

"Сообщники фигурантки, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе, и без ведома клиентов банка, меняли информацию, которая обрабатывается в системе. В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению", – поясняет прокуратура.

В настоящее время проверяется информация о присвоении подозреваемой еще 9 млн грн. Кроме того, в рамках следствия будет предоставлена правовая оценка соучастникам.

Согласно сообщению, соответствующие действия квалифицированы по части 3 статьи 191 Криминального кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы и запрет на срок до трех лет права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.