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16:15 21.05.2020

Правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, присвоивших почти 18 млн грн - МВД

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Правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, присвоивших почти 18 млн грн - МВД

Правоохранители задержали членов мошеннической преступной организации, присвоившей почти 18 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Мошенники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники предлагали внести предоплату. Как только пострадавшие перечисляли задаток за товар, злоумышленники отключали телефоны и исчезали", - указывается в сообщении.

Следствием установлено, что для своих преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с разными расчетными счетами.

В целом задержанным инкриминируют 57 эпизодов мошенничества.

Теги: #мвд #мошенник
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