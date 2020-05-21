Правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, присвоивших почти 18 млн грн - МВД

Правоохранители задержали членов мошеннической преступной организации, присвоившей почти 18 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Мошенники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники предлагали внести предоплату. Как только пострадавшие перечисляли задаток за товар, злоумышленники отключали телефоны и исчезали", - указывается в сообщении.

Следствием установлено, что для своих преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с разными расчетными счетами.

В целом задержанным инкриминируют 57 эпизодов мошенничества.