Назначение Баканова главой СБУ не поддерживает более 75% региональных экспертов, журналистов и общественников - "Деминициативы"

Назначение Ивана Баканова на пост руководителя Службы безопасности Украины не поддерживает 77,9% из опрошенных региональных журналистов, экспертов и общественных деятелей в ходе исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, 50,6% опрошенных категорически не поддерживают назначение Зеленским Баканова в СБУ, еще 27,3% респондентов скорее не поддерживают такой шаг президента.

Скорее за данное назначение выступили 6,5% экспертов, журналистов и общественников в регионах, 15,6% - затруднились ответить на поставленный вопрос.

Опрос региональных журналистов и экспертов "Первый год президента Зеленского" проведен фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива с 8 по 15 мая 2020 года. Всего опрошено 77 журналистов, политических экспертов и общественных деятелей из разных регионов Украины.