Украина планирует закупить на средства Европейского инвестиционного банка несколько сотен ИВЛ экспертного класса - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов посетили Черновицкую областную клиническую больницу в рамках рабочего визита в область, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Министры обсудили с врачами действенность протоколов лечения COVID-19 и список недостающего оборудования.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будут закуплены несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - сообщил Степанов.

Он также обсудил с главой Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком заработные платы врачей.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, каким образом уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас", - заявил министр.