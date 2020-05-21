"Укроборонпром" показал неэффективность в управлении госавиапредприятиями – совещание в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает необходимость разработки долгосрочной государственной авиационной программы и обеспечения отечественных предприятий государственными заказами.

Как сообщает пресс-служба СНБО, под председательством Данилова в четверг состоялась совещание по вопросам развития авиационной отрасли Украины. В нем участвовали представители крупнейших предприятий отрасли и сотрудники аппарата СНБО. В частности, присутствовали президент ГП "Антонов", директор ГП "Ивченко-Прогресс", президент АО "Мотор Сич", директор Харьковского государственного авиационного объединения, председатель правления ЧАО "ФЭД", директор ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".

"По мнению представителей авиационной отрасли, ГК "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями, а поспешная корпоратизация отдельных предприятий без учета принципов государственной военно-промышленной политики может привести к негативным последствиям. Важным в этом контексте является обеспечение предприятий государственным заказом, сохранение трудовых коллективов и привлечения инвестиций в новейшие отечественные разработки", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Касаясь вопроса реформирования "Укроборонпрома", Данилов предостерег от необдуманных решений и отметил необходимость сохранения уникального национального производства, научной базы и квалифицированных кадров.

При этом секретарь СНБО подчеркнул актуальность введения должности вице-премьер-министра-министра по вопросам оборонно-промышленной политики.

Представители авиапроизводителей отметили, что в условиях войны с РФ они самостоятельно довели документацию по производству ведущих моделей самолетов до 100%.

В этом контексте секретарь СНБО отметил, что украинская авиационная школа действительно уникальная, а украинские авиапредприятия достигли успеха в импортозамещении критических наукоемких компонентов самолетов.