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14:38 21.05.2020

В Венгрии ликвидируют транзитные зоны для просителей убежища

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В Венгрии ликвидируют транзитные зоны для просителей убежища

Венгрия закроет пограничные транзитные зоны, в которых содержатся сотни лиц, ищущих убежища, после того, как Европейский суд признал такую практику незаконной, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гульяш.

"Транзитная зона - это решение, которое защищало границы Венгрии, и в этом случае постановление Европейского суда не является удачным", - заявил Гульяш на онлайн пресс-брифинге.

"Поскольку Венгрия обязана следовать вердикту, она (Венгрия - ИФ) не может сделать ничего кроме того, чтобы упразднить транзитные зоны", - добавил глава канцелярии.

По данным Венгерского хельсинского комитета - неправительственной правозащитной организации - порядка 300 человек были вывезены из транзитных лагерей.

"Хорошие новости. За ночь власти отпустили всех - около 300 человек, много семей с маленькими детьми, - их незаконно содержали в транзитных зонах", - написал комитет в своем твиттере.

Некоторые просители убежища провели в транзитных зонах более года.

На прошлой неделе Европейский суд признал незаконным заключение мигрантов и лиц, ищущих убежища, в транзитной зоне на границе с Сербией.

Суд постановил, что людей нельзя содержать в транзитных лагерях без индивидуального рассмотрения их дел, а также держать в подобном заключении более четырех недель.

Сообщается, что в Венгрии на территории пограничной зоны на границе с Сербией людей содержали в грузовых контейнерах за колючей проволокой.

Венгрия была первой страной ЕС, построившей заграждения на своих рубежах, чтобы обезопасить страну от нелегальных иммигрантов. Так, в конце 2015 года власти Венгрии возвели заграждения на границе с Сербией и Хорватией.

В 2017 году венгерский парламент одобрил законопроект, предусматривающий, что все нелегалы, въезжающие в Венгрию со стороны сербской и хорватской границы, будут задерживаться и помещаться в специальные "транзитные зоны". В этих местах нелегалы будут оставаться до того момента, пока власти не завершат рассмотрение их запроса на предоставление убежища.

Теги: #венгрия #мигранты
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