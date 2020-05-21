Двоих сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации материалов во время Майдана - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-14 гг, Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении двум бывшим сотрудникам полка милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщается на сайте ГБР в четверг, бывшие правоохранители подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведении собрания в центральной части Киева, а также в предоставлении следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст.340, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, утром 20 января 2014 года на улице Лаврской в Киеве группа из 10-15 "титушек" задержала трех участников евромайдана, которые возвращались домой с Майдана Независимости, и передали их сотрудникам спецподразделения "Беркут". "Беркутовцы" сфальсифицировали доказательства указанных граждан, составили рапорты и предоставили заведомо ложные показания о якобы задержании этих лиц на ул.Грушевского в Киеве во время совершения ими преступления. В результате незаконных действий правоохранителей трое активистов были задержаны, им было сообщено о подозрении и они были взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали", - говорится в сообщении.