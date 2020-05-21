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13:48 21.05.2020

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на луганском направлении ночью боевики выпустиои 3 мины из миномета калибра 120 мм по опорным пунктам подразделений ОС в районе Крымского.

На донецком направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия неподалеку от Богдановки, и позже - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия под Старогнатовкой.

Как сообщалось, в результате обстрелов 21 мая погиб украинский военнослужащий, командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов. Ещё двое украинских военнослужащих ранены, четверо получили боевые травмирования. Все они эвакуированы в медицинские учреждения для предоставления необходимой помощи.

Теги: #рф #оос
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