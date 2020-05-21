Не стоит думать, что к опасности коронавируса теперь можно относиться беспечно – Зеленский

Дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину обсудили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом, на что указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивого впечатления, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - подчеркнул Зеленский.