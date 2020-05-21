Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала "1+1" за трансляцию карты Украины без Крыма

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу "1+1" по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1 за трансляцию карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым.

Как отмечается в сообщении на сайте Нацсовета, указанная проверка будет проведена по факту обращения Службы безопасности Украины.

Мониторинг Нацсовета 13 апреля зафиксировал размещение в выпуске новостей "ТСН" в сюжете "Обвал цен" (в 20:25) карты Украины без оккупированного Крыма со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot .

Проверка телеканала состоится после завершения карантина.