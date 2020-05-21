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13:06 21.05.2020

Европейские агентства рекомендуют сократить число пассажиров в самолетах

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Европейские агентства рекомендуют сократить число пассажиров в самолетах

Обязательное использование масок, дистанцирование, дезинфекция - таковы основные рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для полетов на самолетах в пандемию коронавируса, сообщает в четверг бельгийская Le Soir.

В совместном документе этих двух европейских агентств говорится об "обеспечении санитарной безопасности пассажиров и персонала авиационного сектора на момент возобновления полетных программ" в контексте пандемии COVID-19.

Маски рекомендованы для всех пассажиров и персонала с момента их прибытия в аэропорт и вплоть до пункта назначения, исключая детей до шести лет. Маски должны меняться каждые четыре часа, пассажиры должны запасаться ими в достаточных количествах на полет, но авиакомпаниям также рекомендовано иметь резерв масок для удовлетворения потребности в них.

Рекомендуется соблюдать физическое дистанцирование в 1,5 м между людьми, "насколько это возможно", на всех этапах полета, "когда это позволяют число пассажиров и конфигурация салона", отмечается в документе. Добиться этого предлагается, оставляя хотя бы одно промежуточное кресло незанятым, увеличив дистанцию между креслами или оставляя пустым каждый второй ряд кресел.

Если такое дистанцирование невозможно, то "пассажиры и члены экипажа должны постоянно применять все другие превентивные меры", говорится в документе.

При этом, комментирует Le Soir, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая объединяет 290 авиакомпаний, уже выразила свое несогласие с такими мерами дистанцирования, полагая, что они уменьшат загрузку воздушных судов до уровня убыточности, и это ощутимо поднимет цены на билеты.

Помимо соблюдения таких мер гигиены, как частое мытье рук и дезинфекция оборудования, EASA и ECDC высказываются также за то, чтобы услуги, предоставляемые на борту, были сведены к "необходимому минимуму", а доступ в терминалы аэропортов предоставлялся только пассажирам и персоналу.

Теги: #ес #коронавирус #авиаперелеты
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