События

13:01 21.05.2020

Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

1 мин читать
Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

Минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тыс. тонн соли, выделеннве на уборку снега средства направлены на закупку и ремонт коммунальной техники, выплату зарплат, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как рассказал мэр в четверг в ходе онлайн-брифинга, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета, "и никто заранее не знает, какой будет зима - снежной или нет".

"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она находится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли.. превышают 44,5 тыс. тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", - подчеркнул Кличко.

Как рассказал городской голова, средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - подчеркнул мэр.

Теги: #киев #кличко #соль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 21.05.2020
Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод - Кличко

Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод - Кличко

12:45 21.05.2020
Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

11:35 21.05.2020
Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

15:47 20.05.2020
Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

14:22 20.05.2020
В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

14:21 20.05.2020
В Киеве за несоблюдение санитарных норм уже закрыли один продовольственный рынок и оштрафовали три ночных клуба – Кличко

В Киеве за несоблюдение санитарных норм уже закрыли один продовольственный рынок и оштрафовали три ночных клуба – Кличко

13:49 20.05.2020
Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

12:43 20.05.2020
Коронавирус в Киеве за минувшие сутки подтвердили еще у 51 человека, два человека умерли – Кличко

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки подтвердили еще у 51 человека, два человека умерли – Кличко

12:36 20.05.2020
Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей - Кличко

Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей - Кличко

11:49 20.05.2020
Зеленский: Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Зеленский: Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 осталось неизменным

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев

ООС СВОДКА УКРАИНА

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое  украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

ГИБЕЛЬ ЛУГАНСКАЯ УКРАИНА ПОЛИЦИЯ

В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Не стоит думать, что к опасности коронавируса теперь можно относиться беспечно – Зеленский

Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала "1+1" за трансляцию карты Украины без Крыма

Европейские агентства рекомендуют сократить число пассажиров в самолетах

Лукашенко ожидает еще месяц "барахтанья с коронавирусом" в Беларуси

В пятницу в Украине похолодает, в западных областях и Карпатах заморозки

США выделят еще 1 млн долларов на борьбу с Covid-19 в Украине

Украина вышла на 50-60 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю

В июне-июле на военную службу будет призвано 500 офицеров запаса

"Укрзализныця" готова начать пассажирские перевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА