Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

Минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тыс. тонн соли, выделеннве на уборку снега средства направлены на закупку и ремонт коммунальной техники, выплату зарплат, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как рассказал мэр в четверг в ходе онлайн-брифинга, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета, "и никто заранее не знает, какой будет зима - снежной или нет".

"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она находится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли.. превышают 44,5 тыс. тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", - подчеркнул Кличко.

Как рассказал городской голова, средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - подчеркнул мэр.