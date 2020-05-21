Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

Наземный транспорт в Киеве возобновит работу в штатном режиме с 23 мая, метрополитен - с 25 мая, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"По следующему этапу послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях ", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитен, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение о дате открытия больших торговых центров мы утвердим отдельно. После того, как метро возобновит работу", - подчеркнул Кличко.

Также с 1 июня в столице начнут работать:

- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;

- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

- детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнес-центры (без работы бассейнов);

- зоны отдыха и пляжи у водоемов.

"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений - это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая в Киеве 2475 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, в том числе 65 случаев за минувшие сутки.