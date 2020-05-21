События

12:21 21.05.2020

Лукашенко ожидает еще месяц "барахтанья с коронавирусом" в Беларуси

1 мин читать
Лукашенко ожидает еще месяц "барахтанья с коронавирусом" в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.

"Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться", - сказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. "Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране", - сказал он.

"Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность", - добавил президент.

По состоянию на 20 мая в Беларуси было зафиксировано 32 тыс. 426 случаев заражения COVID-19, умерли 179 человек. Прирост за сутки составил 918 и 4 человека соответственно.

Теги: #коронавирус #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 21.05.2020
Не стоит думать, что к опасности коронавируса теперь можно относиться беспечно – Зеленский

Не стоит думать, что к опасности коронавируса теперь можно относиться беспечно – Зеленский

13:19 21.05.2020
С надбавками медикам в апреле не должно быть задержки – Зеленский

С надбавками медикам в апреле не должно быть задержки – Зеленский

13:06 21.05.2020
Европейские агентства рекомендуют сократить число пассажиров в самолетах

Европейские агентства рекомендуют сократить число пассажиров в самолетах

12:45 21.05.2020
Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

12:04 21.05.2020
США выделят еще 1 млн долларов на борьбу с Covid-19 в Украине

США выделят еще 1 млн долларов на борьбу с Covid-19 в Украине

11:56 21.05.2020
Украина вышла на 50-60 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю

Украина вышла на 50-60 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю

11:35 21.05.2020
Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

11:01 21.05.2020
8,8 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число жертв вируса перешагнуло за 3 тыс.

8,8 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число жертв вируса перешагнуло за 3 тыс.

10:38 21.05.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 осталось неизменным

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 осталось неизменным

10:13 21.05.2020
Три министра в четверг отправились в Черновицкую область, где наибольшее число случаев Covid-19

Три министра в четверг отправились в Черновицкую область, где наибольшее число случаев Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: с 23 мая в Киеве начнет работу наземный транспорт, магазины; с 25 мая – метрополитен; с 1 июня - детсады

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 7 областях Украины, еще в 3 осталось неизменным

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев

ООС СВОДКА УКРАИНА

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое  украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

ГИБЕЛЬ ЛУГАНСКАЯ УКРАИНА ПОЛИЦИЯ

В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала "1+1" за трансляцию карты Украины без Крыма

Кличко: благодаря бесснежной зиме у Киева остались значительные запасы соли

В пятницу в Украине похолодает, в западных областях и Карпатах заморозки

В июне-июле на военную службу будет призвано 500 офицеров запаса

"Укрзализныця" готова начать пассажирские перевозки

Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек

Минобразования ко Дню вышиванки подготовило спецурок для 5-11 классов

На оккупированные территории Донбаса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от МККК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА